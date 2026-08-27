В Туймазах прошёл кадровый отбор от «Башкирской вахты»

Компания «Башнефть» стала партнером республиканского проекта «Башкирская вахта». Работодатель принял участие в кадровом отборе в городе Туймазы. Узнать о доступных вакансиях и условиях работы на встречу пришли более 160 человек, среди которых опытные специалисты, работающие вахтовым способом в других регионах страны, члены их семей, а также все заинтересованные работать рядом с близкими, не теряя в доходе.

– За два года проект «Башкирская вахта» показал, что это востребованный инструмент в решении кадровых вопросов. Благодаря ему порядка 700 человек нашли работу дома, в родной республике, при этом сохранив привычный уклад жизни, сопоставимую с «северной» заработную плату, но без длительных отъездов из региона и возможностью больше проводить время с семьей, – обратился к собравшимся замминистра труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников.

Компания-партнер презентовала целый ряд вакансий по направлениям разведки добычи нефти, нефтепереработки и нефтехимии, коммерции и логистике, а также в службе сервиса. Кадровые отборы с участием предприятий-партнеров будут проходить регулярно в городах и районах республики, проинформировали в минтруде.