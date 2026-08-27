В Башкирии крупная компания внедрит бережливое производство

К федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединилось предприятие «Русфойл» — один из ведущих российских производителей комбинированных материалов.
«Проект позволит не только сокращать издержки сегодня, но и закладывать фундамент для долгосрочного технологического лидерства», – прокомментировал первый вице-премьер – министр экономического развития РБ Рустам Муратов.
Эксперты Регионального центра компетенций будут сопровождать предприятие в течение шести месяцев, помогая оптимизировать производственные потоки и распространять успешные практики на другие направления деятельности компании.
«Мы проведем диагностику производственного потока и вместе с командой специалистов приступим к внедрению инструментов бережливого производства. Наша задача – сократить потери, повысить эффективность и создать основу для тиражирования успешных практик на другие участки», – рассказал руководитель проекта РЦК РБ Александр Кукушкин.
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