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17:06 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Башкирии крупная компания внедрит бережливое производство

Это позволит сократить издержки и сохранить технологическое лидерство.

Фото: правительство РБ | сайт
Элина Ахметова
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К федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединилось предприятие «Русфойл» — один из ведущих российских производителей комбинированных материалов.

«Проект позволит не только сокращать издержки сегодня, но и закладывать фундамент для долгосрочного технологического лидерства», – прокомментировал первый вице-премьер – министр экономического развития РБ Рустам Муратов.

Эксперты Регионального центра компетенций будут сопровождать предприятие в течение шести месяцев, помогая оптимизировать производственные потоки и распространять успешные практики на другие направления деятельности компании.

«Мы проведем диагностику производственного потока и вместе с командой специалистов приступим к внедрению инструментов бережливого производства. Наша задача – сократить потери, повысить эффективность и создать основу для тиражирования успешных практик на другие участки», – рассказал руководитель проекта РЦК РБ Александр Кукушкин.
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