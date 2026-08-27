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14:21 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Башкирии агент по недвижимости выиграл в лотерею 1 млн рублей

Мужчина купил билет в мобильной версии сайта «Столото».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Победитель рассказал, что, как правило, участвует в числовых и быстрых лотереях, выбирает автоматические числовые комбинации и несколько чисел меняет на свое усмотрение.

«Вообще было все неожиданно, — вспоминает он. — День был не очень приятным, и я решил отвлечься — испытать удачу в лотереях. Купил билет, выиграл небольшую сумму и на эти деньги купил новые билеты. Позже пришло смс-уведомление. Смотрю — миллион. Убрал телефон, сел и подумал: „Миллион, ну хорошо“. Спустя время осознал: „Так, стоп, это же миллион!" И начал разбираться, как его оформить. Остальной день прошел с мыслями, как потратить выигрыш. Когда я уже пришел в себя, было очень радостно».

Житель республики работает агентом по недвижимости и дополнительно занимается перепродажей автомобилей. Выигранные средства планирует направить на инвестиции и развитие своего бизнеса. В свободное время он отдыхает от телефонных звонков и разговоров.

Ранее статистики Башкирии сообщили, что подорожало и подешевело больше всего.

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