В Уфе назвали сроки окончания ремонта теплотрассы по улице Гафури

На улице Гафури в Уфе продолжается капитальный ремонт теплотрассы от пересечения с Чернышевского в сторону ул. Красина. Как сообщили в администрации Ленинского района, «УИС» планируют завершить работы до 15 сентября при благоприятных погодных условиях. На отключении горячей воды ремонт не сказывается — для этого смонтирована байпасная линия.
В районной администрации напомнили, что в текущем строительном сезоне по ул. Гафури меняют 1,2 км труб с увеличением их диаметра, чтобы была возможность подключать новые дома. Теплотрасса всегда двухтрубная: по одной трубе нагретый теплоноситель поступает в батареи, по другой — остывший возвращается в котельную.
Модернизация теплотрассы по ул. Гафури идёт несколько лет. Как сообщали ранее, в прошлые годы здесь заменили около 750 погонных метров сетей.
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