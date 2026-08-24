Башкирия стала абсолютным лидером рейтинга по качеству госзакупок

Ассоциация специалистов в области муниципальных торгов подвела итоги рейтинга индекса эффективности закупочной деятельности. Башкирия получила диплом за абсолютное лидерство. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе и поздравил коллектив госкомитета РБ по конкурентной политике.

Итоги были озвучены на Всероссийской конференции «Госзакупки Пермь – 2026». В целом Башкирия победила в четырёх номинациях, в том числе по экономии, достигнутой в результате конкурсных торгов.