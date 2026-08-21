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11:19 (UTC+5), 21 Августа 2026

Пищевая сода получила сертификат «Сделано в России»

Легендарный продукт официально признан национальным брендом.

Фото: АО «БСК» | предоставлено пресс-службой Башкирской содовой компании
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Пищевая сода Башкирской содовой компании (входит в АО «Росхим») получила сертификат «Сделано в России» в номинации «Надежность». Это подтверждение особого статуса продукта. Знак «Сделано в России» присваивают товарам с высоким качеством, безопасным составом и экспортным потенциалом.  

Сода давно перестала быть простым помощником хозяек. Ее используют в быту, промышленности, медицине и науке. При этом она остается одним из самых доступных и универсальных средств. Неудивительно, что со временем продукт приобрел почти символическое значение. Сегодня все чаще говорят о соде как о части культурного кода – простой, надежной и понятной вещи, которая объединяет поколения. В подтверждение этому – сода входит в «Золотую пятерку 50 легендарных брендов России» и имеет «Знак качества XXI». Для продукта повседневного спроса это редкий случай – когда массовость сочетается с устойчивой репутацией и историей.

Сертификат открывает дополнительные возможности для продвижения российской соды за рубежом. На фоне растущего интереса к универсальным и экологичным решениям такой продукт оказывается особенно востребованным. При этом внутри страны сода уже давно не нуждается в представлении. Это один из тех товаров, который не рекламируют, его просто знают и любят.

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