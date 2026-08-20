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17:18 (UTC+5), 20 Августа 2026

В Уфе улучшили систему освещения села Нагаево

Фото: пресс-служба МБУ «Уфагорсвет» | соцсети
Сергей Николаев

В Уфе в селе Нагаево установили 4 комплекта пунктов питания наружного освещения, сообщает администрация города.  

Работы выполнены по адресам: улица 65 лет Победы, Акбердинская, Ясеневая и Арсланова. Пункт питания – один из ключевых элементов системы обеспечения работы фонарей. Именно через него идет управление и электроснабжение линий наружного освещения. После завершения работ оборудование будет включено в общую сеть и обеспечит ее стабильную работу на данных участках.

Ранее сообщалось, что на маршруте «Уфимского ожерелья» установлено 1185 фонарей. 

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