В Уфе началась реставрация фасадов трех объектов культурного наследия

В Ленинском районе Уфы началась реставрация фасадов сразу трех объектов культурного наследия. Работы идут в домах по адресам улица Достоевского, 68, Мустая Карима, 45, Карла Маркса, 32, сообщает администрация города.

Подрядные организации уже приступили к подготовительным работам. Ремонт включает в себя обновление штукатурного слоя, герметизацию межпанельных швов и отделку фасадных элементов. Согласно графику, все мероприятия по приведению внешнего облика зданий к нормативным требованиям будут завершены до 27 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Башкирия стала лидером ПФО по капремонту домов.