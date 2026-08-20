В башкирском Салавате отремонтируют крупный участок теплосети

В Салавате капитально отремонтируют 300-метровый участок теплотрассы по улице Октябрьской. По информации БашРТС, в плане — замена двойного трубопровода с обкладкой алюминиевой фольгой, что значительно снизит теплопотери. Также старые клиновые задвижки заменят на шаровые краны, которые быстрее открываются и закрываются. Завершить работы намечено до конца октября.
«Тепломагистраль №9 является одним из важных элементов системы теплоснабжения города. Проведение ремонтных мероприятий позволит повысить надёжность работы оборудования и обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей в отопительный период», – отметили в ресурсоснабжающей организации.
Ранее сообщали, что в центре Стерлитамака построили новый участок теплотрассы.
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