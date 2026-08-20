ЦБ выпустит новые монеты «Георгий Победоносец»

Центробанк сообщил о выпуске 21 августа очередной партии инвестиционных монет «Георгий Победоносец».
Это: серебряная монета номиналом 100 рублей, золотая — номиналом 100 рублей, золотая — номиналом 200 рублей и золотая номиналом 10 000 рублей.
Монеты изготовлены качеством «анциркулейтед». Серебряная и золотая 10-тысячная монеты выйдут тиражом всего по 100 штук, другие золотые — по 100 тысяч штук.
Предыдущего «Георгия» номиналом 10 тыс. рублей ЦБ выпускал в октябре 2025 года.
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