В Уфе объяснили ситуацию с провалом на путепроводе по улице Рыленко

В сильные дожди на ул. Генерала Рыленко в Уфе часто случаются смывы грунта. Уфимцы пишут властям вопросы, будет ли ситуация исправляться. На брифинге в ЦУРе начальник УСРДИС Константин Паппе пояснил, что она под постоянным контролем. Со стороны ул. Мубарякова размывов больше не фиксируют, со стороны ул. Армавирской работы продолжаются.

«Дело в том, что протяжённость улицы Рыленко является природным оврагом, вода собиралась там постоянно и уходила в Уфимку. Для сбора воды на объекте построены три огромных коллектора, осталось решить вопрос с ливневыми стоками», — прокомментировал руководитель управления.