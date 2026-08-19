В башкирских Чишмах построят частную больницу

Распоряжением властей республики минземимущества РБ разрешается предоставить ООО «Гармония» земельный участок без торгов под строительство медицинского учреждения в райцентре Чишминского района. Участок площадью почти 17 соток (1668 кв. м) находится по ул. Строительной в западной части Чишмов. Частная поликлиника, уже работающая в посёлке, планирует построить собственное помещение.

Кадастровая стоимость данного участка — 1,1 млн руб. Предоставление земли без обязательного конкурса — одна из самых востребованных мер поддержки бизнеса. За первое полугодие 2026-го в Башкирии предоставили инвесторам в льготном порядке участков общей площадью более 212 га.