Рынок кредиток в Башкирии не показал роста

В июле жители Башкирии получили 39,23 тыс. кредитных карт со средним лимитом 113 тыс. рублей.
Если количество выросло даже не на сто карт, лимит уменьшился (было 117 тыс. руб.), отметили в Объединённом кредитном бюро.
Всего за семь месяцев в регионе выдано 261,46 тыс. новых кредиток с объёмом лимитов 28,42 млрд руб.
Полная стоимость кредита по кредитным картам: в июле 50,6%, в июне 50,5% (обслуживание очень дорогое, потому что кредитки выдают без залога, с другой стороны, есть беспроцентный период, в который и стараются укладываться клиенты).
Вывод экспертов: рынок кредитных карт продолжает стагнировать. С одной стороны, условия банков жёсткие, с другой — люди предпочитают более экономное поведение.
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