Под Уфой в Шамонино построят магазин

В посёлке Шамонино Уфимского района компания «СтройАльянс» построит магазин. Распоряжением властей республики минземимущества разрешается предоставить инвестору в аренду без проведения торгов участок площадью почти 13 соток (1284 кв. м) по ул. Юбилейной. Кадастровая стоимость участка 1,988 млн руб.

Напомним, Шамонино, находящееся в получасе езды от Уфы, начали активно застраивать в конце нулевых в рамках программы «Свой дом», призванной обеспечить доступным жильём работников бюджетной сферы.