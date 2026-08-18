Жатва в Башкирии идет хорошими темпами – минсельхоз

По оперативным данным аграрного ведомства, убрано более трети полей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор зерна достиг почти 1,5 млн тонн.
«Такой результат — в том числе следствие хорошей технической оснащённости хлеборобов. Ключевую роль здесь играет машинно-технологическая компания, парк которой насчитывает сегодня более 270 единиц, включая тракторы, посевные комплексы и свыше 110 зерноуборочных комбайнов. Практически все они уже задействованы на уборочных работах в районах республики», — подчеркнули в минсельхозе Башкирии.
Напомним, создание МТК стало результатом системной совместной работы Башкирии и Росагролизинга. Республика выступила пилотным регионом России, где начала работу машинно-технологическая компания.
Ранее стало известно, что аграрии региона закупили сельхозтехники на 9,4 млрд руб.
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