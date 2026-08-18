Радий Хабиров объяснил, как экономика Башкирии становится сильной и крепкой

Только имея сильную, крепкую экономику, Башкирия сможет достичь целей. И главное — общей Победы. Так считает Глава республики Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что пока мужчины с оружием в руках защищают Отечество, муниципалитеты обязаны обеспечивать развитие родной республики и всей страны.

«А для этого нужно работать с удвоенной силой, — отметил Радий Хабиров. — Большая роль здесь — у наших бизнес-шерифов. Напомню, в каждом городе и районе Башкортостана есть заместители главы администрации, которые курируют вопросы развития экономики и привлечения инвестиций. Их задача — на всех этапах сопровождать предпринимателей в реализации их проектов, рассказывать о мерах поддержки и помогать ее получить. Еженедельно они проводят „Предпринимательские часы“, куда приглашают представителей бизнеса, вместе рассматривают инициативы, расшивают сложные вопросы».

По словам Радия Хабирова, с начала 2026 года в районах и городах республики прошло почти 1,6 тысячи таких совещаний, на которых рассмотрели две тысячи проектов. Заявленная сумма инвестиций по ним составляет более 90 млрд рублей, причём 221 проект уже реализовали.

С прошлого года к «Предпринимательским часам» добавились еще и «Креативные». Они проводятся для того, чтобы поддержать предпринимателей Башкирии, которые работают в сфере креативных индустрий.

«Это направление очень многогранно и перспективно — уверен, у него большое будущее.

Кстати, институт бизнес-шерифов признан одной из лучших инвестпрактик в стране. Агентство стратегических инициатив рекомендовало его для тиражирования в регионах России. Рады делиться опытом», — резюмировал Глава Башкирии.

Ранее Радия Хабирова признали самым активным губернатором по международным связям. Глава Башкирии занял второе место в Интегрированном индексе плотности международных контактов глав российских регионов за первое полугодие 2026 года. Подробнее в этой публикации «Башинформа».