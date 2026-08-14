В Сибае стартовал Кубок Башкирии по стратегии и управлению бизнесом

За госсектор выступают команды минэкономразвития РБ, минпредпринимательства РБ, Аппарата правительства РБ, администрации Сибая, участников СВО, две сборные бизнес‑шерифов, АНО «ЦСР РБ» и РЦК.

В Бизнес‑лиге представлены Сибайский ГОК, «Башмедь», «Башкирэнерго», «Эко‑сити», Корпорация развития РБ, «Женщины бизнеса» и участники Президентской программы.

Специальным гостем и ещё одним участником чемпионата стала команда Башкирского лицея‑интерната № 3 Стерлитамака.

По итогам поединка определятся два победителя — по одному в каждой Лиге.

«Наш Кубок – это уникальная площадка, где проверяются навыки стратегического мышления, умение принимать решения в условиях жёсткой конкуренции и работать в команде», – отметил в приветствии первый вице-премьер – глава минэкономразвития РБ Рустам Муратов.

Отдельно вице-премьер поприветствовал команду Ассоциации ветеранов СВО: «Вы привыкли действовать наступательно, быть первыми, брать на себя ответственность. Поэтому мы полагаем, что ваше участие в чемпионате станет для вас ещё одним трамплином для взлёта к новым вершинам».

В этом году к чемпионату присоединились и школьники. Рустам Муратов пригласил победителя Международной экономической олимпиады IEO‑2026 Руслана Аминова и его наставника Руслана Габдрахманова попробовать свои силы в бизнес‑симуляторе.

За подготовку победителей и призёров олимпиад по экономике разных уровней, активную научно‑просветительскую работу, содействие в подготовке кадров для экономики республики и вклад в укрепление её международного имиджа в экономической сфере почётной грамотой министерства экономического развития и инвестиционной политики отметили учителя математики и экономики стерлитамакского Башкирского лицея‑интерната № 3 Руслана Габдрахманова.

Благодарственным письмом министерства поощрили и самого Руслана Аминова за достижения в развитии экономических знаний и вклад в укрепление международного имиджа Башкирии в экономической сфере.

Напомним, Кубок Башкортостана проводится с 2020 года. За это время участниками проекта стали порядка 500 человек. Победители Кубка представят Башкортостан на Национальном финале Global Management Challenge осенью 2026 года.

В 2025 году команда министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ вошла в топ‑6 сильнейших на Национальном финале GMC, заняв шестое место среди 30 ведущих команд России.