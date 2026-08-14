В башкирском Белорецке будут производить поролон

На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» подписано соглашение об инвестиционных намерениях по реализации проекта по организации производства эластичного пенополиуретана (поролона) в Белорецком районе. Документ подписали первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов и директор по экономической безопасности управляющей организации ООО «Игардо Менеджмент», ООО «Чистый поролон» Вадим Саяров.
Объем инвестиций в проект составит 190 млн рублей. Средства планируется направить на приобретение необходимого оборудования и запуск производства. Появление нового предприятия позволит расширить предложение на рынке поролона, сформировать дополнительную конкурентную среду в отрасли и создать 15 новых рабочих мест.
Проект рассчитан на 2026–2030 годы. На сегодняшний день уже заключен договор аренды производственного помещения и договор на поставку оборудования. Реализация проекта находится на стадии подготовки к запуску производства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.