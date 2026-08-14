В башкирском Белорецке будут производить поролон

На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» подписано соглашение об инвестиционных намерениях по реализации проекта по организации производства эластичного пенополиуретана (поролона) в Белорецком районе. Документ подписали первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов и директор по экономической безопасности управляющей организации ООО «Игардо Менеджмент», ООО «Чистый поролон» Вадим Саяров.

Объем инвестиций в проект составит 190 млн рублей. Средства планируется направить на приобретение необходимого оборудования и запуск производства. Появление нового предприятия позволит расширить предложение на рынке поролона, сформировать дополнительную конкурентную среду в отрасли и создать 15 новых рабочих мест.

Проект рассчитан на 2026–2030 годы. На сегодняшний день уже заключен договор аренды производственного помещения и договор на поставку оборудования. Реализация проекта находится на стадии подготовки к запуску производства.