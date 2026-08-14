В Башкирии в «красную» зону по топливу попали семь районов

В Башкирии в «красной» зоне по ситуации с топливом сегодня находятся семь муниципалитетов: Аургазинский, Баймакский, Благовещенский, Благоварский, Ишимбайский, Кармаскалинский и Чишминский районы. Об этом сообщил на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности РБ Эдуард Мустафин. Он отметил, что оперштаб существенно ужесточил правила отнесения к «красной» зоне. Прежде территория считалась красной, если на ней не работала ни одна заправка, теперь — если не работает 50% существующих АЗС.
Второй день остаются в «красной зоне» Баймак, Языково, Кармаскалы и Чишмы.
«Разумеется, тому есть объективные причины. Баймакский район — удалённый, нередко получается, что пока бензовозы доедут, запасы бензина на заправках заканчиваются. В Благоварском районе одна крупная АЗС, собственно она и работает, и три частных, которые закрыты. Кармаскалинский и Чишминский, входящие в Уфимскую агломерацию — густонаселённые, с большим движением и большими потребностями в топливе, при этом через них проходят транзитные дороги. Работаем над решением», — прокомментировал замминистра.
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