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15:37 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Башкирии в «красную» зону по топливу попали семь районов

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
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В Башкирии в «красной» зоне по ситуации с топливом сегодня находятся семь муниципалитетов: Аургазинский, Баймакский, Благовещенский, Благоварский, Ишимбайский, Кармаскалинский и Чишминский районы. Об этом сообщил на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности РБ Эдуард Мустафин. Он отметил, что оперштаб существенно ужесточил правила отнесения к «красной» зоне. Прежде территория считалась красной, если на ней не работала ни одна заправка, теперь — если не работает 50% существующих АЗС.

Второй день остаются в «красной зоне» Баймак, Языково, Кармаскалы и Чишмы.

«Разумеется, тому есть объективные причины. Баймакский район — удалённый, нередко получается, что пока бензовозы доедут, запасы бензина на заправках заканчиваются. В Благоварском районе одна крупная АЗС, собственно она и работает, и три частных, которые закрыты. Кармаскалинский и Чишминский, входящие в Уфимскую агломерацию — густонаселённые, с большим движением и большими потребностями в топливе, при этом через них проходят транзитные дороги. Работаем над решением», — прокомментировал замминистра.
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