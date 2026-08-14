В Башкирии создадут тур «По следам эпоса Урал-Батыр»

Эпос «Урал-Батыр» получит системное развитие в туристической отрасли Башкирии. Продвижение эпоса как туристического продукта обсудили на панельной сессии «Урал-Батыр» как бренд: от страниц эпоса до туристического продукта» на инвестсабантуе в Сибае.

Заместитель исполнительного директора Башкирского регионального отделения Русского географического общества Артур Алибаков представил инициативу по реализации регионального тура «По следам эпоса Урал-Батыр». Также прозвучали инициативы от предпринимательского сообщества. Предложено провести конкурс художников для создания узнаваемого образа Урал-Батыра, разместить единый образ героя на территории республики.

Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов презентовал разработанный муниципалитетом маршрут, объединяющий ключевые локации, связанные с подвигами Урал-Батыра. Активно развивается издательское направление: за последние десять лет «Китап» выпустил пятнадцать изданий эпоса на пяти языках, а благодаря популярности группы «AY YOLA» спрос на книги вырос в три раза. Ресторатор Михаил Кумпан предложил гастрономическую концепцию «Ужин Урал-Батыра», которая позволит гостям региона погрузиться в атмосферу сказания через национальную кухню и может стать частью событийных программ.

Практическим опытом поделилась старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Инга Шамба. Она рассказала, как этническое наследие становится основой для туристических продуктов и привлекает гостей.

«В настоящее время наблюдается устойчивая трансформация общественного интереса к эпосу „Урал-Батыр“ в конкретные туристические проекты — формирование маршрутной сети, создание сувенирной продукции и развитие гастрономических инициатив. Сегодня на площадке собрались все ключевые участники — предприниматели, муниципалитеты, эксперты, общественные организации. Туристическое сообщество уже включается в продвижение эпоса, и в ближайшие год-два мы должны значительно усилить эту работу. Наша задача — превратить культурное достояние в полноценный работающий бренд, который будет привлекать гостей и открывать новые возможности для локального бизнеса», — подчеркнула министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

По итогам сессии принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители министерств, муниципалитетов, туристического бизнеса и экспертного сообщества. Группа займется систематизацией всех поступивших предложений, координацией работы по ключевым направлениям: маршруты, сувенирная продукция, гастрономия, событийные мероприятия и продвижение эпоса на федеральном и международном уровнях. Работа будет направлена на популяризацию эпоса «Урал-Батыр» на федеральном и международном уровнях.