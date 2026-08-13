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17:44 (UTC+5), 13 Августа 2026

В Уфе у коммунальных служб появилась новая необычная техника

Фото: Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов | соцсети
Сергей Николаев

Автопарк службы по благоустройству Ленинского района Уфы пополнился подметально-уборочным прицепом элеваторного типа «Магистраль». Он может эффективно вести уборку дорог и внутриквартальных проездов, сообщил глава районной администрации Олег Котов. 

Главный принцип работы новой техники – механический сбор мусора. Специальная щетка подбирает смет и напрямую загружает его в кузов буксирующего самосвала. Это делает его особенно эффективным на дорогах с любым покрытием, включая те, что имеют неровности и выбоины. Механический сбор работает даже лучше, чем вакуумный, на сложных участках.

Буксируемая любым самосвалом машина легко и быстро убирает все разновидности мусора, песка и гравия. С уборочной скоростью 10-25 км/ч и минимальной производительностью 1250 кг в минуту, «Магистраль» может убирать до 190 кубов мусора ежедневно, очищая до 60 километров улиц. 

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