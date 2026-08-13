Башкирия и Росатом прорабатывают совместные инициативы

Как рассказал Александр Шельдяев, на встрече рассмотрели проекты и предложения в сфере цифровизации, аддитивных технологий, недропользования и добычи полезных ископаемых, металлургии, робототехники и других направлениях.

«Договорились провести в Башкортостане совместное мероприятие с участием ТВЭЛ, ЯОК, РИР и других организаций Госкорпорации. На площадке предприятия и представители бизнес-сообщества смогут познакомиться с технологиями, проектами „Росатома“ и обсудить возможности сотрудничества. Продолжаем укреплять технологические и производственные связи на благо Башкортостана», — отметил вице-премьер правительства региона.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Башкирии создадут производственную площадку для беспилотных авиасистем.