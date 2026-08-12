Жители Башкирии смогут пользоваться соцльготами без лишней бюрократии

Как рассказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, ключевая идея — избавить людей от необходимости собирать справки для подтверждения права на льготу. Достаточно будет привязать карту «Мир» на портале «Госуслуги», и система автоматически определит категорию гражданина: пенсионер, инвалид, многодетный родитель или студент.
На сегодняшний день Башкирия уже подала заявку и утвердила перечень мер. В настоящее время основная задача — подготовить всю инфраструктуру к запуску. Минтранс и минторговли подключают перевозчиков, торговые сети и разработчиков платежных систем. Ожидается подписание соглашения с федеральным центром. Впереди — финальные испытания уже с реальными пользователями, а не в кабинетных условиях.
«Наша цель — убрать бюрократические барьеры. Механизм должен работать прозрачно: бюджет под контролем, бизнесу понятны правила, людям — максимально удобно. Мы будем мониторить каждую транзакцию в режиме реального времени и оперативно корректировать процессы», — подчеркнул Андрей Назаров.
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