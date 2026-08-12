В РФ несырьевые доходы бюджета почти в 4 раза превысили нефтегазовые

Доходы федерального бюджета в январе – июле 2026 года составили 22,112 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ. Из них ненефтегазовые доходы — 17,5 трлн руб., нефтегазовые — почти 4,6 трлн руб. Расходы госказны за семь месяцев составили 28,56 трлн руб.
Параметры федерального бюджета формируются в соответствии с бюджетным правилом, что обеспечивает долгосрочную устойчивость. Это, вместе с мерами по снижению уязвимости федерального бюджета, будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте – поддерживать устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, укреплять макроэкономическую и финансовую стабильность страны, – прокомментировали в Госдуме.
Ранее сообщали о бюджете Башкирии на текущий год.
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