Уфа готова к отопительному сезону на 89% — мэрия

Гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения прошли более чем в 4,5 тыс. многоквартирных домов Уфы, сообщил замначальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Ярослав Охотин на оперативном совещании в администрации города. Всего уфимских МКД порядка 5,6 тысячи.
Также испытания завершены в 86% социальных объектов, то есть в 575 учреждениях из 666.
В свою очередь, проверке подлежат и сами ресурсоснабжающие организации. Всего оценку должны пройти 15 предприятий, в ведении которых находятся 71 котельная и две тепловые сети.
«Паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону город должен получить до 15 ноября. Все работы идут по утвержденному графику», – проинформировал Ярослав Охотин.
Ранее сообщали: теплом обеспечили детскую горбольницу Уфы.
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