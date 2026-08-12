Уфа готова к отопительному сезону на 89% — мэрия

Гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения прошли более чем в 4,5 тыс. многоквартирных домов Уфы, сообщил замначальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Ярослав Охотин на оперативном совещании в администрации города. Всего уфимских МКД порядка 5,6 тысячи.

Также испытания завершены в 86% социальных объектов, то есть в 575 учреждениях из 666.

В свою очередь, проверке подлежат и сами ресурсоснабжающие организации. Всего оценку должны пройти 15 предприятий, в ведении которых находятся 71 котельная и две тепловые сети.

«Паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону город должен получить до 15 ноября. Все работы идут по утвержденному графику», – проинформировал Ярослав Охотин.