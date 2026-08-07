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16:38 (UTC+5), 07 Августа 2026

Строителей Башкирии поздравили с их профессиональным праздником

7 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. В этом году представители отрасли отмечают свой профессиональный праздник в 70-й раз.

Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Заместитель премьер-министра правительства республики Рустем Газизов, поздравляя строителей, отметил, что сегодня строительный комплекс – крупнейший сектор нашей экономики. Вместе со смежными отраслями он даёт порядка 20% валового внутреннего продукта. Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров по объему строительства.

«Ежегодно мы вводим более 3 млн кв. метров (с 2022 года). Обеспеченность жильем в республике превысила 31 кв. метр на человека (31,23 кв. м на человека по итогам 2025 года), что выше среднероссийских показателей. Сегодня строительный комплекс выходит на качественно новый уровень благодаря системной цифровизации и модернизации производственной базы. Благодаря вашему труду там, где ещё вчера были пустыри, появляются новые микрорайоны, современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой. Благоустраиваются дворы и парки. Открываются детские сады и школы, медицинские учреждения и спортивные объекты. Сейчас наша задача – не только сохранить темпы строительства, но и создать хороший задел на будущее. Градостроительный потенциал республики уже сегодня превышает 8 млн кв. м жилья», – сказал Рустем Газизов.

С поддержкой федерального центра республика привлекла более 13 млрд рублей для создания площадки в Зауфимье (на строительство 15 объектов водоснабжения и водоотведения). Завершается строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Забелье (за счет инфраструктурных бюджетных облигаций ДОМ.РФ в размере 8,4 млрд руб. строятся 5 объектов водоснабжения и водоотведения).

«Будем комплексно осваивать новые территории, строить будущие районы нашей столицы. Даже в это непростое время республика продолжает двигаться вперёд, проектировать и строить новые крупные объекты. Прямо на наших глазах меняется облик Уфы. Одним из ярких символов будущего станет Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Сейчас в Дюртюлях возводится современная ледовая арена площадью 5,4 тыс. кв. м. В селе Верхние Киги строится новая детская школа искусств. С привлечением средств федерального бюджета мы приступили к строительству новой поликлиники в Иглино. Важно, что республика продолжает активно привлекать инвесторов. За последние 5 лет ведено и модернизировано 15 производств строительных материалов», – подчеркнул вице-премьер.

Он выразил особые слова признательности ветеранам-строителям, которые своим самоотверженным трудом заложили фундамент строительной отрасли.

«Мы гордимся, что сегодня наши строители участвуют в восстановлении новых российских регионов, поддерживают участников специальной военной операции.
Уважаемые друзья! Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд, значительный вклад в развитие республики. Желаю всем вам стабильности, уверенности в завтрашнем дне, реализации важных проектов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», – подытожил вице-премьер и вручил государственные награды Башкортостана.
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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