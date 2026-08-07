Строителей Башкирии поздравили с их профессиональным праздником

Заместитель премьер-министра правительства республики Рустем Газизов, поздравляя строителей, отметил, что сегодня строительный комплекс – крупнейший сектор нашей экономики. Вместе со смежными отраслями он даёт порядка 20% валового внутреннего продукта. Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров по объему строительства.

«Ежегодно мы вводим более 3 млн кв. метров (с 2022 года). Обеспеченность жильем в республике превысила 31 кв. метр на человека (31,23 кв. м на человека по итогам 2025 года), что выше среднероссийских показателей. Сегодня строительный комплекс выходит на качественно новый уровень благодаря системной цифровизации и модернизации производственной базы. Благодаря вашему труду там, где ещё вчера были пустыри, появляются новые микрорайоны, современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой. Благоустраиваются дворы и парки. Открываются детские сады и школы, медицинские учреждения и спортивные объекты. Сейчас наша задача – не только сохранить темпы строительства, но и создать хороший задел на будущее. Градостроительный потенциал республики уже сегодня превышает 8 млн кв. м жилья», – сказал Рустем Газизов.

С поддержкой федерального центра республика привлекла более 13 млрд рублей для создания площадки в Зауфимье (на строительство 15 объектов водоснабжения и водоотведения). Завершается строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Забелье (за счет инфраструктурных бюджетных облигаций ДОМ.РФ в размере 8,4 млрд руб. строятся 5 объектов водоснабжения и водоотведения).

«Будем комплексно осваивать новые территории, строить будущие районы нашей столицы. Даже в это непростое время республика продолжает двигаться вперёд, проектировать и строить новые крупные объекты. Прямо на наших глазах меняется облик Уфы. Одним из ярких символов будущего станет Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Сейчас в Дюртюлях возводится современная ледовая арена площадью 5,4 тыс. кв. м. В селе Верхние Киги строится новая детская школа искусств. С привлечением средств федерального бюджета мы приступили к строительству новой поликлиники в Иглино. Важно, что республика продолжает активно привлекать инвесторов. За последние 5 лет ведено и модернизировано 15 производств строительных материалов», – подчеркнул вице-премьер.

Он выразил особые слова признательности ветеранам-строителям, которые своим самоотверженным трудом заложили фундамент строительной отрасли.

«Мы гордимся, что сегодня наши строители участвуют в восстановлении новых российских регионов, поддерживают участников специальной военной операции.

Уважаемые друзья! Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд, значительный вклад в развитие республики. Желаю всем вам стабильности, уверенности в завтрашнем дне, реализации важных проектов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», – подытожил вице-премьер и вручил государственные награды Башкортостана.