Каждый третий покупатель жилья «комфорт плюс» в Уфе выбирает квартиры от «Первого Треста»

За первое полугодие 2026 года в Башкортостане сдали 905 тысяч квадратных метров жилья, увеличив объемы многоквартирного строительства почти на треть. Амбициозная цель на год – 3,3 миллиона квадратов, и вклад «Первого Треста» в этот показатель весом. Портфель текущего строительства компании превышает 410 тысяч квадратных метров и включает восемь жилых комплексов.
В таких масштабах соблюдение сроков становится главным вызовом, и «Первый Трест» успешно его преодолевает. ЕРЗ оценивает надежность застройщика максимальной оценкой в пять баллов – ни одного срыва сроков ввода жилья. Для покупателей это означает гарантию того, что семья въедет в новую квартиру в обещанный срок.
На фоне общего объема рынка первичной жилой недвижимости региона, достигшего 44,9 миллиарда рублей за шесть месяцев, «Первый Трест» уверенно удерживает лидерские позиции. Доля компании в Уфе выросла до 15%, а в сегменте жилья класса «комфорт плюс и выше» достигла трети всех проданных квартир в городе. Финансовая надежность проектов обеспечивается использованием счетов эскроу при поддержке крупнейших банков страны. Как отмечает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, это гарантирует высокий уровень защиты для покупателей и формирует дополнительный уровень доверия к бренду.
Масштабы строительства сопровождаются высоким качеством архитектурных решений. Создавая жилые кварталы и полноценные общественные пространства, компания воплощает архитектуру, которая объединяет историю и будущее, уважение к культурному наследию и самые передовые мировые тенденции градостроительства. В основе каждого проекта – глубокое понимание исторического контекста города, его природного ландшафта, социальной среды и потребностей человека. Такой подход позволяет создавать пространства, где архитектура становится не только эстетикой, но и качеством жизни. Главный архитектор Александр Червинский подчеркивает, что работа выходит за рамки коммерческих интересов. Команда создает устойчивую архитектуру, ориентированную на удобство, долговечность, гибкость и энергоэффективность, чтобы сделать Уфу признанным центром современной градостроительной среды.
Достичь таких результатов помогает масштабная цифровая трансформация. «Первый Трест» одним из первых в республике создал отдельный департамент внедрения искусственного интеллекта. Директор департамента Ирек Гиниятуллин уверен, что сегодня ИИ – это вопрос экономики, а не имиджа. Переход на единую систему управления проектами позволил топ-менеджменту экономить до двух часов в день, а общая эффективность команд выросла на 18%. Ежегодная экономия оборота достигает 10% за счет минимизации переделок и оперативного выявления отклонений. Высвобожденные ресурсы направляются на улучшение качества проектов и создание более комфортного жилья.
В День строителя «Первый Трест» демонстрирует ответственный подход к развитию города. Компания создает полноценные пространства для жизни горожан, включая благоустроенные дворы и общественные зоны. Каждый квадратный метр в портфеле текущих проектов и каждая сданная в срок квартира – это реальный вклад в будущее тысяч семей, которые доверили застройщику свое комфортное проживание.
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