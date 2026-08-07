Каждый третий покупатель жилья «комфорт плюс» в Уфе выбирает квартиры от «Первого Треста»

За первое полугодие 2026 года в Башкортостане сдали 905 тысяч квадратных метров жилья, увеличив объемы многоквартирного строительства почти на треть. Амбициозная цель на год – 3,3 миллиона квадратов, и вклад «Первого Треста» в этот показатель весом. Портфель текущего строительства компании превышает 410 тысяч квадратных метров и включает восемь жилых комплексов.

В таких масштабах соблюдение сроков становится главным вызовом, и «Первый Трест» успешно его преодолевает. ЕРЗ оценивает надежность застройщика максимальной оценкой в пять баллов – ни одного срыва сроков ввода жилья. Для покупателей это означает гарантию того, что семья въедет в новую квартиру в обещанный срок.

На фоне общего объема рынка первичной жилой недвижимости региона, достигшего 44,9 миллиарда рублей за шесть месяцев, «Первый Трест» уверенно удерживает лидерские позиции. Доля компании в Уфе выросла до 15%, а в сегменте жилья класса «комфорт плюс и выше» достигла трети всех проданных квартир в городе. Финансовая надежность проектов обеспечивается использованием счетов эскроу при поддержке крупнейших банков страны. Как отмечает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, это гарантирует высокий уровень защиты для покупателей и формирует дополнительный уровень доверия к бренду.