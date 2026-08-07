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15:02 (UTC+5), 07 Августа 2026

Каждый третий покупатель жилья «комфорт плюс» в Уфе выбирает квартиры от «Первого Треста»

В преддверии Дня строителя группа компаний «Первый Трест» отчитывается о высоких показателях, удерживая за собой позиции ведущего застройщика Башкортостана. Компания занимает 15% рынка первичной недвижимости Уфы и треть сегмента «Комфорт плюс». Застройщик активно внедряет искусственный интеллект в управление проектами и сохраняет нулевой показатель просрочки по срокам сдачи объектов.

Фото: ГК «ПТ» | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
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За первое полугодие 2026 года в Башкортостане сдали 905 тысяч квадратных метров жилья, увеличив объемы многоквартирного строительства почти на треть. Амбициозная цель на год – 3,3 миллиона квадратов, и вклад «Первого Треста» в этот показатель весом. Портфель текущего строительства компании превышает 410 тысяч квадратных метров и включает восемь жилых комплексов.

В таких масштабах соблюдение сроков становится главным вызовом, и «Первый Трест» успешно его преодолевает. ЕРЗ оценивает надежность застройщика максимальной оценкой в пять баллов – ни одного срыва сроков ввода жилья. Для покупателей это означает гарантию того, что семья въедет в новую квартиру в обещанный срок.

На фоне общего объема рынка первичной жилой недвижимости региона, достигшего 44,9 миллиарда рублей за шесть месяцев, «Первый Трест» уверенно удерживает лидерские позиции. Доля компании в Уфе выросла до 15%, а в сегменте жилья класса «комфорт плюс и выше» достигла трети всех проданных квартир в городе. Финансовая надежность проектов обеспечивается использованием счетов эскроу при поддержке крупнейших банков страны. Как отмечает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, это гарантирует высокий уровень защиты для покупателей и формирует дополнительный уровень доверия к бренду.

ГК «ПТ» предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
ГК «ПТ» предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
ГК «ПТ» предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
ГК «ПТ» предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
Фото: ГК «ПТ» | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
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Масштабы строительства сопровождаются высоким качеством архитектурных решений. Создавая жилые кварталы и полноценные общественные пространства, компания воплощает архитектуру, которая объединяет историю и будущее, уважение к культурному наследию и самые передовые мировые тенденции градостроительства. В основе каждого проекта – глубокое понимание исторического контекста города, его природного ландшафта, социальной среды и потребностей человека. Такой подход позволяет создавать пространства, где архитектура становится не только эстетикой, но и качеством жизни. Главный архитектор Александр Червинский подчеркивает, что работа выходит за рамки коммерческих интересов. Команда создает устойчивую архитектуру, ориентированную на удобство, долговечность, гибкость и энергоэффективность, чтобы сделать Уфу признанным центром современной градостроительной среды.

Достичь таких результатов помогает масштабная цифровая трансформация. «Первый Трест» одним из первых в республике создал отдельный департамент внедрения искусственного интеллекта. Директор департамента Ирек Гиниятуллин уверен, что сегодня ИИ – это вопрос экономики, а не имиджа. Переход на единую систему управления проектами позволил топ-менеджменту экономить до двух часов в день, а общая эффективность команд выросла на 18%. Ежегодная экономия оборота достигает 10% за счет минимизации переделок и оперативного выявления отклонений. Высвобожденные ресурсы направляются на улучшение качества проектов и создание более комфортного жилья.

В День строителя «Первый Трест» демонстрирует ответственный подход к развитию города. Компания создает полноценные пространства для жизни горожан, включая благоустроенные дворы и общественные зоны. Каждый квадратный метр в портфеле текущих проектов и каждая сданная в срок квартира – это реальный вклад в будущее тысяч семей, которые доверили застройщику свое комфортное проживание.

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