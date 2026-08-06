Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

С 7 по 9 августа ярмарки пройдут в 34 городах и районах республики. На них можно купить сейчас свежие продукты, не требующие соблюдения температурного режима. Например, овощи, ягоды, фрукты и свежий мед.

За эти три дня будет организовано в общей сложности 44 ярмарочные площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее сообщалось, где и на каких площадках Уфы пройдут сельхозярмарки в 2026 году.