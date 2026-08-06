В Уфе в Дёме 200 домов и учреждений внепланово останутся без горячей воды

В Дёмском районе Уфы на перекрёстке улиц Мусы Джалиля и Островского предприятие — поставщик тепла «Уфимские инженерные сети» завершает работы в тепловой камере. Они проходили при непростых условиях — дожди постоянно подтапливали камеру. Жители неудобств не испытывали — горячую воду подавали по байпасной линии. Но сейчас для запуска объекта байпас нужно отключить. Поэтому 10–13 августа без горячей воды останутся 147 МКД, 18 детских, 13 учебных и 8 лечебных учреждений, 19 прочих объектов.

МУП УИС приносит свои извинения за доставленные неудобства.

«Реконструкция тепловой камеры позволит обеспечить зимой стабильную подачу тепла в дома и минимизирует количество аварийных отключений в дальнейшем», — обратились к жителям в ресурсоснабжающей организации.