В Уфе в Дёме 200 домов и учреждений внепланово останутся без горячей воды

В Дёмском районе Уфы на перекрёстке улиц Мусы Джалиля и Островского предприятие — поставщик тепла «Уфимские инженерные сети» завершает работы в тепловой камере. Они проходили при непростых условиях — дожди постоянно подтапливали камеру. Жители неудобств не испытывали — горячую воду подавали по байпасной линии. Но сейчас для запуска объекта байпас нужно отключить. Поэтому 10–13 августа без горячей воды останутся 147 МКД, 18 детских, 13 учебных и 8 лечебных учреждений, 19 прочих объектов.
МУП УИС приносит свои извинения за доставленные неудобства.
«Реконструкция тепловой камеры позволит обеспечить зимой стабильную подачу тепла в дома и минимизирует количество аварийных отключений в дальнейшем», — обратились к жителям в ресурсоснабжающей организации.
Отключаемые дома:
ул. Генерала Ишбулатова, 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; ул. Генерала Кусимова, 11; 15; 15/1; 15/2; 17; 18; 19; 19/1; 20; ул. Грозненская, 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 67/7; 69; 69/1; 69/2; 69/6; 71/1; 71/2; 71/3-4; ул. Дагестанская, 10/1; 10/2; 11/1; 12; 12/1; 13/1; 13/2; 14; 14/1; 15/1; 16; 16/1; 16/2; 17/1; 19/1; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33/1; 35; 37; 39; 9/1; ул. Левитана, 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 20; 22; 22/1; 22/2; 36; 36/1; 36/5; 38; 38/1; 38/2; 38/3; 41; 71; ул. Магистральная, 12; 14; 2; 2/1; 20; 20/1; 27; 27/1; 27/2; 4; 6; 9; ул. Мечтателей,10/1; 11; 13; 15; 17; 6; 8; ул. Минская, 58; ул. Мусоргского, 23; ул. Мусы Джалиля, 127; 64; 66; 68; 68/1; 72/1; 74; 74/1; 74/2; 74/3; ул. Островского, 14; 16/1; 18; 18/1; ул. Правды, 1; 15; 18/2; 18/4; 18/5; 20/1; 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 29; 31/1; 31/2; 37/1; 39/1; 39/2; ул. Рашита Нигмати, 12; ул. Рядовая, 2; ул. Ухтомского, 10; 11; 12; 13; 14; 17; 17/2; 22; 24; 26; 26/2; 28; 30; 30/1; 30/2; 31; ул. Центральная, 1/2; 18/1; 6/1; ул. Исследовательская, 34.
Лечебные учреждения:
ул. Дагестанская, 10/2; 13/А.; ул. Левитана, 36/2; ул. Правды, 1.; 19; 19.; ул. Рядовая, 14; ул. Ухтомского, 30;
Детские учреждения:
ул. Генерала Кусимова, 17/А; ул. Грозненская, 1/1; 73/1; ул. Дагестанская, 14/2; 19/а; 31/2; ул. Левитана, 17/1; 22/3; 38/4; 7/1; ул. Магистральная, 2/1; 5; ул. Мусы Джалиля, 74/1; ул. Островского, 18/2; ул. Правды, 20/4; ул. Ухтомского, 11/а; 13/1; 30/1;
Учебные учреждения:
ул. Исследовательская, 26; ул. Левитана, 12; 24; 36/2; ул. Мусоргского, 2; 2/а; ул. Островского, 16; ул. Правды, 39/2; ул. Таллинская, 25; ул. Ухтомского, 29; 33; ул. Центральная, 1/2,; 26;
Прочие объекты:
ул. Генерала Ишбулатова, 8/5; ул. Грозненская, 69/3; ул. Дагестанская, 17/1.; 21/1; ул. Левитана, 14; 14/4а; 26/1; 6; ул. Магистральная, 12.; 12/2; 2/а; 27/3; ул. Рядовая, 1; ул. Ухтомского, 17/1; 28/1; ул. Центральная, 29; 80; ул. Якуба Коласа, 125; 147.
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