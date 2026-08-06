В Башкирии одобрили шесть инвестпроектов на 1 млрд рублей

Инвестиционный комитет республики одобрил шесть проектов в сферах агропромышленного комплекса, общепита, промышленного производства и туризма. Общий объём вложений составит около 1 млрд рублей.
Самым масштабным стал проект реконструкции животноводческого комплекса «Семёно-Макарово» в Ермекеевском районе. Компания «Северная Нива» (входит в группу «ЭкоНива») построит три коровника общей вместимостью 1000 голов крупного рогатого скота. Это позволит увеличить поголовье до 3800 коров и нарастить производство молока до 46 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составили 399 млн рублей. До конца года предприятие выйдет на проектную мощность.
В Стерлитамаке появятся два ресторана — Rostic’s площадью 450 кв. м и «Сыроварня» на 1000 кв. м. Их создание обойдётся в 195 млн рублей. Запуск заведений обеспечит 65 новых рабочих мест. Проект представила директор по развитию компании «Развитие сети быстрого питания» Юлия Азаматова.
Промышленный проект в Иглинском районе реализует компания «БашЛидерГрупп». На площадке близ села Алаторка разместят технологический комплекс по изготовлению металлоконструкций, а также административные и складские помещения. Объём инвестиций — 325 млн рублей, будет создано 25 рабочих мест.
Кроме того, комитет одобрил две инициативы в сфере услуг. В Ишимбае компания «Альянс» построит придорожный комплекс «Дуслык» стоимостью 40 млн рублей. В Чишминском районе ООО «Вектор» создаст турбазу «Сосны» с аналогичным объёмом вложений.
Все проекты получили статус приоритетных, что предусматривает налоговые льготы. Администрации муниципалитетов окажут содействие в оформлении аренды земельных участков.
Ранее Глава Башкирии поставил задачу привлечь 1 трлн рублей инвестиций.
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