Стерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром Башкирии

В Стерлитамаке к сегодняшнему дню работают все АЗС, сообщил на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности РБ Олег Тыщенко. Ранее из второго по величине города республики постоянно поступали сообщения о нехватке топлива и неработающих заправках. Аналогично в Салавате постоянно пополняются 16 крупных АЗС, которые могут обеспечить третий по численности населения город региона.

Что касается Уфы, очередей в столице сегодня нет, АЗС предлагают все виды топлива, в том числе востребованную марку АИ-95. По республике также отмечается положительная динамика — на сегодня в «красной» зоне остаются 3-4 района, ещё вчера их было 8-9.

Как пояснил замминистра, ситуация улучшилась с вводом в строй независимых АЗС.

«Начали работать, у автомобилистов появился выбор. Да, цены там выше процентов на 20, но надо понимать, что эти заправки работают на грани рентабельности. Эта цена обусловлена не тем, что они как-то нажиться хотят на ситуации, а ценами на бирже, где они закупаются. Причём постепенно и они снижаются. Поэтому я призываю к социальной ответственности предпринимателей — владельцев независимых АЗС в Иглинском районе, где их как раз очень много. Пора приступать к работе», — сказал Олег Тыщенко.