В Уфе исчезают очереди за бензином

В Уфе очереди на АЗС остаются только в Дёме, сообщил на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности РБ Эдуард Мустафин.
«Это густонаселённый район с большими массивами новостроек, а заправок там мало, — прокомментировал спикер. — В целом же по городу необходимость мониторинга отпала, сотрудники ЦОДД перестали дежурить, но всегда готовы снова подключиться, если потребуется их помощь. Огромная им благодарность за поддержку в самые жаркие дни — и по температуре, и по накалу», — отметил замминистра.
Ситуация в районах бывает разной: вчера бензина не было только в одном муниципалитете, сегодня жалобы поступили из пяти районов.
«Сегодня в связи с режимом беспилотной опасности отгрузка не производилась в период с 10 до 12.30, поэтому надо быть готовым к некоторым задержкам. Но к вечеру бензовозы доедут до самых дальних точек, топливо будет», — сказал Эдуард Мустафин.
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