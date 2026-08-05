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15:40 (UTC+5), 05 Августа 2026

В Уфе исчезают очереди за бензином

Сотрудники Центра организации дорожного движения перестали дежурить на заправках.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова

В Уфе очереди на АЗС остаются только в Дёме, сообщил на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности РБ Эдуард Мустафин.

«Это густонаселённый район с большими массивами новостроек, а заправок там мало, — прокомментировал спикер. — В целом же по городу необходимость мониторинга отпала, сотрудники ЦОДД перестали дежурить, но всегда готовы снова подключиться, если потребуется их помощь. Огромная им благодарность за поддержку в самые жаркие дни — и по температуре, и по накалу», — отметил замминистра.

Ситуация в районах бывает разной: вчера бензина не было только в одном муниципалитете, сегодня жалобы поступили из пяти районов.

«Сегодня в связи с режимом беспилотной опасности отгрузка не производилась в период с 10 до 12.30, поэтому надо быть готовым к некоторым задержкам. Но к вечеру бензовозы доедут до самых дальних точек, топливо будет», — сказал Эдуард Мустафин.
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