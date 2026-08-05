В Башкирии Белорецку добавят топлива в связи с большим мероприятием

В целом ситуация по топливу в районе благополучная, сказал руководитель муниципалитета: теперь работают все заправки и все колонки, есть все виды топлива.
Глава минтранса Башкирии Любовь Минакова напомнила, что добраться до фестиваля с комфортом можно на туристическом поезде «Айгир», который по выходным ходит увеличенным составом.
«Что же касается автобусов, которых у нас 2200, порядка 80% из них работают на дизтопливе, 20% — на газе, и только около 1% — на бензине. Не случилось ни одного невыхода транспорта на маршрут из-за проблем с топливом», — рассказала министр.
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