В Башкирии Белорецку добавят топлива в связи с большим мероприятием

В целом ситуация по топливу в районе благополучная, сказал руководитель муниципалитета: теперь работают все заправки и все колонки, есть все виды топлива.

Глава минтранса Башкирии Любовь Минакова напомнила, что добраться до фестиваля с комфортом можно на туристическом поезде «Айгир», который по выходным ходит увеличенным составом.

«Что же касается автобусов, которых у нас 2200, порядка 80% из них работают на дизтопливе, 20% — на газе, и только около 1% — на бензине. Не случилось ни одного невыхода транспорта на маршрут из-за проблем с топливом», — рассказала министр.