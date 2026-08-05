Строительство основного створа улицы Пугачёва в Уфе завершат к 1 сентября

Как сообщили в Главархитектуре Уфы, на участке от улицы Геофизиков до развязки с улицей Генерала Рыленко будут запущены все четыре полосы движения. Полное завершение всех работ в комплексе запланировано ко Дню республики.
Реконструкция улицы Пугачёва является ключевой частью масштабного проекта «Южные ворота». Его цель — кардинально улучшить транспортную доступность и разгрузить южный въезд-выезд из Уфы.
Напомним, работы начались в 2022 году. А в конце 2025-го открыли движение по двум полосам улицы, на участке от Геофизиков до транспортной развязки на пересечении Пугачева и Рыленко. По этой дороге ежесуточно проезжает более 27 тысяч автомобилей.
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