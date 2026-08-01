Уфу и Екатеринбург свяжет новый автобусный маршрут

С 7 августа между Уфой и Екатеринбургом начнет курсировать новый автобусный маршрут № 848.

Перевозки будут выполняться на современных комфортабельных автобусах туристического класса Yutong. Отправление из Уфы с Южного автовокзала запланировано в 07:58 по нечетным числам (7, 9, 11 августа и далее). Из Екатеринбурга автобус будет отправляться с Северного автовокзала в 08:03 по четным числам (8, 10, 12 августа и далее).

Актуальное расписание и билеты доступны на сайте.