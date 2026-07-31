Индустриальные двигатели АЛ-31СТ будут работать на Сахалине

ПАО «ОДК-УМПО» приступило к поставкам приводов для компрессорных станций Южно-Киринского газоконденсатного месторождения для ввода на северо-восточном шельфе Сахалина. Первый двигатель уже передан заказчику, до конца года планируется отгрузить еще два.

Для ООО «Газпром трансгаз Уфа» эта новость имеет особое значение. Предприятие стало первой площадкой масштабной промышленной эксплуатации двигателей АЛ-31СТ и их дальнейшего совершенствования. Первые газоперекачивающие агрегаты с этими приводами были введены в эксплуатацию в 2002 году и успешно работают по сей день, подтверждая высокую надежность и эффективность отечественной разработки. Предприятие продолжает работу по внедрению АЛ-31СТ в рамках программы реконструкции компрессорных станций.

Многолетний опыт эксплуатации в ООО «Газпром трансгаз Уфа» лег в основу дальнейшей модернизации двигателя. Совместная работа специалистов предприятия, разработчиков ОКБ имени А. М. Люльки и ПАО «ОДК-УМПО» позволила повысить надежность и эксплуатационные характеристики АЛ-31СТ и была отмечена Премией ПАО «Газпром» в области науки и техники. В результате назначенный ресурс двигателя удалось увеличить с 75 до 125 тысяч часов, гарантийный — с 6 до 8 тысяч часов. Кроме того, двигатель получил модернизированные опору и рабочие лопатки турбины высокого давления.

Помимо Башкортостана в настоящее время двигатели АЛ-31СТ успешно эксплуатируются на Бованенковском месторождении полуострова Ямал, а также на компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила Сибири» в Амурской области и Якутии. В эксплуатации находятся уже более 120 приводов с суммарной наработкой свыше 3 миллионов часов.

Теперь к географии применения добавится и Сахалин, что подтверждает востребованность и высокий потенциал уфимской разработки, эффективность которой уже более двух десятилетий доказывает опыт эксплуатации в ООО «Газпром трансгаз Уфа».