Башкирское Зауралье накормит Китай овсом

Порядка 2 тысяч тонн продовольственного овса, выращенного хозяйством из Абзелиловского района, готовят к отправке в Китай. Как сообщили Башинформу в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», с 28 по 30 июля специалисты провели комплексное исследование зерна на соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера.
Продукция прошла энтомологические, гербологические и микологические экспертизы. По их результатам карантинные вредные организмы не обнаружены. Партии продовольственного овса полностью соответствуют нормам безопасности Китая.
На основании проведенных исследований выданы заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, разрешающие ее экспорт. Отгрузка зерна запланирована в ближайшее время.
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