В Башкирии убрали половину площадей кормовых культур

Аграрии республики убрали более половины кормовых культур — скошены 311 тыс. га, сообщили в минсельхозе РБ. Как ранее поясняли в ведомстве, из-за обильных осадков в начале лета хозяйства сконцентрировались на заготовке сенажа, и сейчас его заготовлено уже 75% от плана. Запасы сена составляют 90 тыс. тонн.
Всего для благополучной зимовки в регионе требуется заготовить 650 тыс. тонн сена, 1,1 млн тонн сенажа и 1 млн тонн силоса. На одну условную голову скота нужно 28 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов (1 кормовая, или овсяная, единица равна 1414 ккал).
На сегодняшний день обеспеченность грубыми и сочными кормами в регионе достигла 11 ц кормовых единиц на голову.
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