В районе Башкирии разберут мост

Жителей Дюртюлинского района предупредили о проведении ремонтных работ на мостовом сооружении, расположенном на автодороге «СКВ.83 КНП-9» около деревни Кучергич.

По данным администрации района, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонтные работы на мостовом сооружении.

Здесь планируется замена деревянного настила и железобетонных плит. Работы предусматривают полный разбор мостового полотна. Поэтому движение по мосту полностью перекрыли до 13 августа 2026 года.

Как ранее сообщал Башинформ, в Уфе до 30 сентября перекрыт участок улицы Мустая Карима.