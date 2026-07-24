В районе Башкирии разберут мост

Жителей Дюртюлинского района предупредили о проведении ремонтных работ на мостовом сооружении, расположенном на автодороге «СКВ.83 КНП-9» около деревни Кучергич.
По данным администрации района, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонтные работы на мостовом сооружении.
Здесь планируется замена деревянного настила и железобетонных плит. Работы предусматривают полный разбор мостового полотна. Поэтому движение по мосту полностью перекрыли до 13 августа 2026 года.
Как ранее сообщал Башинформ, в Уфе до 30 сентября перекрыт участок улицы Мустая Карима.
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