В Башкирии уложили асфальт на значимой региональной трассе

В Альшеевском районе завершена укладка асфальтобетона на 6-километровом участке дороги Стерлитамак – Раевский, сообщили в минтрансе РБ. Участок проходит рядом с сёлами Первомайское и Уразметово. 92-километровая дорога связывает райцентр и город, интенсивность движения на этом направлении, по данным ведомства, превышает 16 тыс. автомобилей в сутки.
Перед асфальтированием дорожники сняли старый асфальт и восстановили выравнивающий слой. Теперь, после укладки верхнего слоя, предстоит укрепить обочины и нанести разметку. Работы должны быть завершены до конца года. Ремонт профинансирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее сообщали о завершении ремонта дороги в Салаватском районе.
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