В Зилаирский район Башкирии отправились два бензовоза — минпром

В Зилаирском районе, который на сегодняшнее утро остался без топлива, а вчера АЗС заправляла только спецслужбы, на данный момент работают две АЗС. Об этом сообщил замминистра промышленности РБ Эдуард Мустфин на брифинге в ЦУР. Одна из АЗС заправляет бензином только машины экстренных служб и дизелем — всех. Вторая работает в обычном режиме. В район сегодня приедет ещё один бензовоз, добавил замминистра.