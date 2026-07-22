В Уфе построят АЗС на проспекте Салавата Юлаева

Распоряжением Главы Башкирии компании «Лукойл-Уралнефтепродукт» предоставляется в аренду без торгов земельный участок в Советском районе Уфы. Минземимущества РБ поручается заключить соответствующий договор с ООО.

Участок площадью 15,6 соток находится на проспекте Салавата Юлаева в квартале улиц 2-й и 4-й Районной перед пересечением с ул. С. Агиша. Кадастровая стоимость участка — 12,25 млн руб.

Ранее проект одобрили на Инвестчасе в Доме Республики. Предоставление земли в аренду без обязательных торгов — самая востребованная мера господдержки бизнеса.