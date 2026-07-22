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11:45 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Башкирии расширят господдержку приоритетных креативных проектов

В порядок рассмотрения, поддержки и мониторинга приоритетных креативных проектов Республики Башкортостан и приоритетных креативных инвестиционных проектов республики вносятся изменения.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Соответствующий проект постановления правительства Республики Башкортостан вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, финансовую господдержку можно будет использовать на следующие расходы:

  • приобретение специализированного оборудования и инвентаря, а также пуско-наладочные работы, монтаж, установка, настройка, подключение, сборка комплектующих, запчастей; оборудования, устройств, механизмов;
  • участие в выставках, форумах и других отраслевых мероприятиях (в том числе премиях), направленных на продвижение продукции и услуг на рынке (оплата стоимости участия и оборудование стенда);
  • оплату арендных платежей при реализации креативного продукта;
  • создание (производство) аудио-визуального контента;
  • распространение ауди-визуального контента (размещению, трансляции) в кинотеатрах, на телевидении, радио, в интернете и соцсетях;
  • регистрацию права интеллектуальной собственности;
  • продвижение проекта (рекламные поверхности и каналы, создание контента, работа с маркетплейсами);
  • оплату по договорам гражданско-правового характера на оказание услуг, связанных с реализацией проекта, а также налоги, сборы и страховые взносы в бюджеты бюджетной системы 2 Российской Федерации, уплачиваемые в рамках договоров гражданско-правового характера;
  • разработку и техническую поддержку сайтов, мобильных приложений, информационных систем;
  • оплату юридических, информационных, консультационных услуг;
  • оплату издательских, полиграфических и сопутствующих расходов на проведение мероприятий;
  • приобретение сырья и материалов, необходимых для реализации проекта;
  • текущий ремонт помещений, используемых исключительно для реализации проекта.

Ранее мы писали, что в Башкирии утверждены критерии приоритетных креативных индустрий.

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