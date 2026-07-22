В Башкирии ни один МКД не готов к зиме — БашРТС

На данный момент ещё ни один многоквартирный дом в зоне ответственности БашРТС не получил паспорт готовности к новому отопительному сезону, заявили в ресурсоснабжающей компании. Некоторые управляющие компании, в частности, стерлитамакская компания «БЖИ+», под управлением которой находится 153 МКД, не провела ни одни обязательные гидравлические испытания — а это один из ключевых и критически значимых показателей готовности, подчеркнули в БашРТС. Напомним, срок подготовки к отопительному сезону — 15 сентября.
Ранее сообщали: в центре Стерлитамаке построили новый участок теплотрассы.
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