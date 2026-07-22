Правительство России выставило на продажу акции госпредприятий из Башкирии

Правительство РФ издало распоряжение, по которому вносятся поправки в перечень акционерных обществ в федеральной собственности, планируемых к приватизации в 2026–2028 годах. В список внесены три предприятия в Башкирии: «Салаватнефтемаш», «Ремэнергомонтаж», «Салаватский катализаторный завод». Документ имеется в распоряжении агентства «Башинформ».
«Салаватнефтемаш» выпускает оборудование для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа. «Катализаторный завод» — крупнейший производитель катализаторов, адсорбентов и силикагелей, имеющих широчайшее применение в промышленности. «Ремэнергомонтаж» специализируется на ремонте нефтегазового оборудования.
В федеральной собственности находятся 100-процентные пакеты акций каждого предприятия.
Ранее сообщали: власти Башкирии не будут продавать санатории «Ассы» и «Танып».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.