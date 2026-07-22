Правительство России выставило на продажу акции госпредприятий из Башкирии

Правительство РФ издало распоряжение, по которому вносятся поправки в перечень акционерных обществ в федеральной собственности, планируемых к приватизации в 2026–2028 годах. В список внесены три предприятия в Башкирии: «Салаватнефтемаш», «Ремэнергомонтаж», «Салаватский катализаторный завод». Документ имеется в распоряжении агентства «Башинформ».

«Салаватнефтемаш» выпускает оборудование для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа. «Катализаторный завод» — крупнейший производитель катализаторов, адсорбентов и силикагелей, имеющих широчайшее применение в промышленности. «Ремэнергомонтаж» специализируется на ремонте нефтегазового оборудования.

В федеральной собственности находятся 100-процентные пакеты акций каждого предприятия.

Ранее сообщали: власти Башкирии не будут продавать санатории «Ассы» и «Танып».