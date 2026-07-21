В Башкирии применят солнечную энергию в жилых домах

Федеральное законодательство отменило ограничения на установку и использование солнечных батарей и ветрогенераторов в многоквартирных домах. Применение солнечных фасадов позволит сократить расходы на электроэнергию для общедомовых нужд до 30%, сообщили в минстрое Башкирии.
- В Уфе реализован пилотный проект — 26-этажный ЖК за проспектом Салавата Юлаева. Его солнечный фасад вырабатывает 167 тыс. кВтч в год. Этого хватает, чтобы освещать дворы, подъезды, питать лифты и домофоны. В деньгах — экономия около 600 тыс. руб. в год на один объект. Теперь задача — масштабировать этот успех. Необходимо, чтобы такие технологии стали стандартом, а не единичным примером, — рассказал и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артём Ковшов.
На днях делегация специалистов из Башкирии побывала в Калининграде на производстве компонентов для солнечной энергетики.
- На переговорах мы обсудили стратегические направления развития строительной отрасли и применение инновационных технологий в градостроении, механизмы межведомственного взаимодействия при реализации комплексных проектов, инструменты поддержки девелоперов и инвесторов, стимулирующие внедрение энергоэффективных и генерирующих решений в жилищном фонде, – проинформировала глава Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллина.
Ранее сообщали: Уфа обошла все миллионники по числу строящихся небоскрёбов.
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