В Башкирии применят солнечную энергию в жилых домах

Федеральное законодательство отменило ограничения на установку и использование солнечных батарей и ветрогенераторов в многоквартирных домах. Применение солнечных фасадов позволит сократить расходы на электроэнергию для общедомовых нужд до 30%, сообщили в минстрое Башкирии.

- В Уфе реализован пилотный проект — 26-этажный ЖК за проспектом Салавата Юлаева. Его солнечный фасад вырабатывает 167 тыс. кВтч в год. Этого хватает, чтобы освещать дворы, подъезды, питать лифты и домофоны. В деньгах — экономия около 600 тыс. руб. в год на один объект. Теперь задача — масштабировать этот успех. Необходимо, чтобы такие технологии стали стандартом, а не единичным примером, — рассказал и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артём Ковшов.

На днях делегация специалистов из Башкирии побывала в Калининграде на производстве компонентов для солнечной энергетики.

- На переговорах мы обсудили стратегические направления развития строительной отрасли и применение инновационных технологий в градостроении, механизмы межведомственного взаимодействия при реализации комплексных проектов, инструменты поддержки девелоперов и инвесторов, стимулирующие внедрение энергоэффективных и генерирующих решений в жилищном фонде, – проинформировала глава Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллина.