Вокруг ОЭЗ «Алга» Башкирии появилась экосистема развития промышленности

ОЭЗ «Алга» Башкирии вошла в топ-6 самых эффективных промзон России. Всего их 39. Ранее башкирская ОЭЗ находилась на 17-м месте. Об этом сообщил Радий Хабиров. По данным руководителя региона, резидентами «Алги» являются уже 26 компаний в сфере легпрома, нефтехима, деревообработки, машиностроения и производства гофротары.

Политолог Арсен Шаяхметов в комментарии «Башинформу» сказал, что за последние годы вокруг ОЭЗ «Алга» сформировалась полноценная экосистема развития промышленности. Если на заре ковидного 2020 года задача заключалась в привлечении резидентов, то сегодня речь идёт уже о запуске производств, расширении действующих предприятий, приходе новых инвесторов и диверсификации промышленной базы. По словам политолога, особую динамику развития задала политика импортозамещения и перестройки экономики в период санкционного давления и ухода западных инвесторов, а также работа на ОПК.

«Весомую роль в этом процессе сыграл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он во многом был инициатором и лоббистом этого проекта, занимался постоянным политическим сопровождением крупных проектов, лично разговаривал с инвесторами и формировал предсказуемые условия для бизнеса. Для крупных компаний это зачастую является одним из главных факторов принятия инвестиционных решений. Именно такая стилистика работы постепенно стала отличительной особенностью инвестиционной политики Башкортостана», — сказал Арсен Шаяхметов.

Не менее важно и то, что успех «Алги» оказывает влияние далеко за пределами самой особой экономической зоны, считает политолог.

«Он формирует репутацию региона как надёжной инвестиционной площадки. Для потенциальных инвесторов федеральные рейтинги являются своеобразным сигналом качества регионального управления. Когда республика занимает высокие позиции по эффективности ОЭЗ, это повышает доверие не только к самой площадке, но и к институтам власти в целом. Именно такая системность работает на конкурентоспособность региона даже в условиях серьезных внешнеэкономических ограничений», — подчеркнул Арсен Шаяхметов.

Подробнее о том, как Башкирия привлекает инвесторов, читайте в этой публикации «Башинформа».