В какие дни нужно следить за расписанием электричек в Башкирии

22, 24 и 29 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Башкирии и Челябинской области. Как пояснили в пресс-службе Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги, это связано с проведением плановых ремонтов.

На перегоне Аша — Миньяр капитально отремонтируют участок пути с применением новых материалов. На перегоне Улу-Теляк — Аша сделают предупредительную выправку пути, на перегоне Абдулино — Талды-Булак — глубокую очистку балласта. На станции Чишмы заменят стрелочный перевод.

В БППК попросили пассажиров следить за актуальным расписанием в указанные дни.