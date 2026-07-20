В какие дни нужно следить за расписанием электричек в Башкирии

22, 24 и 29 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Башкирии и Челябинской области. Как пояснили в пресс-службе Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги, это связано с проведением плановых ремонтов.
На перегоне Аша — Миньяр капитально отремонтируют участок пути с применением новых материалов. На перегоне Улу-Теляк — Аша сделают предупредительную выправку пути, на перегоне Абдулино — Талды-Булак — глубокую очистку балласта. На станции Чишмы заменят стрелочный перевод.
В БППК попросили пассажиров следить за актуальным расписанием в указанные дни.
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