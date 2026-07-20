Движение по мосту через Берсувань под Уфой откроют досрочно

Ремонт моста через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа – Оренбург возле села Чесноковка выходит на финишную прямую. По информации ФКУ Упрдор «Приуралье», все работы завершат в срок — к сентябрю 2026 года. Однако движение по переправе планируют запустить даже раньше благодаря круглосуточному режиму и опережению графика.
Сейчас дорожники трудятся на левой половине моста — правая уже полностью готова. В ближайшее время здесь установят деформационные швы, сделают выравнивающий слой, гидроизоляцию, новое покрытие и систему водоотвода. Завершат ремонт нанесением разметки.
Подробнее о том, как организовано движение на время работ, читайте в лонгриде «Башинформа».
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