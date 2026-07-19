В Уфе подготовили к работе 103 из 145 крышных котельных

В настоящее время в Уфе продолжается промывка внутридомовых систем центрального отопления, их гидравлические испытания, сообщает администрация города.
Параллельно ведётся подготовка к эксплуатации крышных газовых котельных: эти работы уже завершены на 103 объектах из 145. Учреждения социальной инфраструктуры города готовы на 75%.
Всего в городе предстоит подготовить 5612 многоквартирных домов, из них 5138 – с центральным отоплением, 1027 имеют индивидуальные тепловые пункты и 145 – крышные газовые котельные. Объектов социальной сферы насчитывается 583.
Ранее сообщалось, что в Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.
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